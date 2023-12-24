مانشستر سيتي يتفوق على الأهلي خارج الملعب.. كيف فعلها؟

يبدو أن الانتصار يعرف طريق مانشستر سيتي جيدًا، فقد صاحبه في السنوات القليلة المنقضية، على الأصعدة كافة، داخل الملعب وخارجه، إذ سطر الإسباني بيب جوارديولا تاريخًا لا يمكن محوه من ذاكرة «سكاي بلوز»، على المستوى القاري والمحلي.

مانشستر سيتي يتفوق على الأهلي

مانشستر سيتي الذي سيطر على الجوائز كافة في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، نجح أيضًا في وضع يده على الجوائز والألقاب الفردية التي تمنح بتصويت الجمهور، ما ظهر جليًا في الاستفتاء المطروح على المشجعين من أجل اختيار النادي الأفضل في العالم لعام 2023، لينجح أيضًا في تخطي جميع الأندية ومنها الأهلي الذي يبعده بمسافة ليست بكبيرة لكنه لا يزال يتفوق عليه.

الأهلي حُرم من مواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس العالم للأندية، لكن يبدو أن المنافسة بين الثنائي لا تزال من نصيبهما، ليظل المارد الأحمر و«سكاي بلوز» صاحبا الأرقام الأعلى في استفتاء جلوب سوكر لأفضل نادي كرة قدم في العالم لعام 2023، ورغم أن الفروق بسيطة لكن الغلبة تذهب لصالح أبناء بيب جوارديولا.

حصل مانشستر سيتي على نسبة تصويت بلغت 26.9%، لتشهد زيادة طفيفة بعد الفوز بلقب كأس العالم للأندية، على حساب فلومينينسي البرازيلي، الذي سقط في فخ كتيبة جوارديولا برباعية نظيفة، بينما حصد الأهلي 25.8%، ما يعد تراجعًا ملحوظًا في نتائج الاستفتاء، وذلك بعد مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، والتي حصل خلالها المارد الأحمر على ميدالية برونزية.

وفي المركز الثالث يأتي الهلال السعودي، الذي حصد نسبة أصوات بلغت 12.2%، وخلفه الجريح البرازيلي فلومينينسي الذي لم يتمكن من الفوز على السيتي ليحصد المركز الثاني في المونديال والرابع في التصويت على جوائز الأفضل هذا العام، وفي المركز الخامس ومن بعيد يأتي برشلونة برصيد أصوات 6% فقط.