يزعمون وجود أنفاق.. الاحتلال الإسرائيلي يبث لقطات من كاميرا مثبتة على كلب

خرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، يتحدث عن اعتماده على وحدة كلاب تابعة له في كشف تفاصيل متعلقة بأنفاق تابعة للفصائل الفلسطينية تحت قطاع غزة، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، والتي أظهرت لقطات سريعة حول العملية، وتمت مشاركتها على منصة التدوينات القصيرة «X»، المعروفة سابقًا باسم «تويتر».

تفاصيل ما جاء في اللقطات المصورة

وأظهرت اللقطات أن Oketz، وهي K-9 إحدى وحدات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تعتمد في كثير من نشاطاتها على الكلاب، حيث تظهر تلك الحيوانات بالأنفاق وتتسلق السلالم وتكشف عن البنية التحتية كما تظهر من خلال كاميرا متصلة.

كما يعرض الفيديو صندوق كهرباء وبابًا مضادًا للانفجار ومساحة للاختباء، وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يواصل فيه المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين وعائلات الرهائن الإسرائيليين والمنظمات غير الحكومية الدولية توجيه دعوات لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

تحذيرات من مجاعة في غزة

حذرت الأمم المتحدة من أن سكان غزة يواجهون الآن أعلى مستويات مسجلة على الإطلاق من انعدام الأمن الغذائي، كما وجدت وكالة الأمن الغذائي التابعة للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن ربع الأسر - حوالي 500 ألف شخص - يواجهون ظروفا كارثية متعلقة بالمجاعة ما لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي لقطات لتدمير شبكة كبيرة من الأنفاق الاستراتيجية تحت الأرض التي ادعى أن حماس تديرها في غزة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بناء الفصائل الفلسطينية مقر كبير تحت مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، في قلب مدينة غزة - وهو ما خرجت ونفته المقاومة.