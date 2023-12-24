أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات الساعات المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر 4 فئات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الساعات القادمة، إذ تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، لاسيما محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وتمتد إلى محافظات شمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار بالمحافظات خلال الساعات المقبلة، تشير التوقعات إلى تعرض 7 محافظات وهى «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الغربية، المنوفية» إلى سقوط أمطار بنسبة تصل إلى 40%.

سرعة الرياح في الطقس

وتنشط الرياح في المحافظات إذ سجلت أقصى سرعة لها في محافظات السواحل الشمالية الغربية، إذ بلغت 30 كيلو متر في الساعة، وعن حركة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة يصل ارتفاعها إلى 1.75 متر، وتكون شمالية غربية، وفي البحر المتوسط تكون خفيفة تصل إلى 1.5 متر.

حالة الطقس في المحافظات

وتشير التوقعات إلى استمرار فرص سقوط الأمطار في المحافظات خلال الأيام القادمة، ومع تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الحجب الرؤية الأفقية أحيانا لاسيما في الساعات الأولى من الصباح.

وتشير التوقعات إلى انخفاض في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، وسط مناشدة للمواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، كما حذرت مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى مرضى حساسية العيون نظرا لوجود الأتربة والغبار جراء نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وتعرضت خلال الساعات الماضية بعض المحافظات إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة منها البحيرة، الإسكندرية، مطروح، دمياط، ورفعت هذه المحافظات درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين