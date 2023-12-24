مجسمات ومشاهد تحمل رسائل عيد الميلاد من «بيت لحم» إلى العالم (فيديو)

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، من بيت لحم في الضفة الغربية، إن التضييقات التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين استمرت قرب عيد الميلاد، حيث أقامت شرطة الاحتلال الحواجز الأمنية في مختلف أنحاء الضفة، حتى استغرق الطريق من رام الله إلى بيت لحم، قرابة الثلاث ساعات.

وأضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن بيت لحم منذ سنة كانت تضج بالطبول والزينة واجتماع المسلمين والمسيحيين في الاحتفالات، لكن اليوم للمرة الأولى خلت ساحة المهد من المحتفلين من الحجاج.

ولفتت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن مكان شجرة عيد الميلاد صنع الفنان الفلسطيني طارق سلسع، عبارة عن مجسم يعبر عما حل بقطاع غزة من دمار، وهذه المجسمات تحمل رسالة للعالم، بأن قوات الاحتلال تقتل الفلسطينيين وتهدم منازلهم.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة اقتحامات واعتقالات في مدينة بيت لحم وفي الضفة الغربية، ليرتفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر الماضي، في الضفة الغربية حوالي 4695 فلسطينياً، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة، منذ 7 أكتوبر، نحو 300 شهيد.