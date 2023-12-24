وكيل «تعليم الشرقية» يتفقد قوافل الدعم والرعاية لطلاب الثانوية العامة

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية للوصول إلى جميع الطلاب بمركز وقرى الحسينية بمدرسة الحسينية الثانوية العسكرية.

القوافل التعليمية مجانية وتضم نخبة من المعلمين

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن القوافل التعليمية مجانية وتضم نخبة ومجموعة من المعلمين المُتميزين وذوي الخبرات بجميع المواد الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تهدف إلى تحسين مستوى طلاب الثانوية العامة بالحسينية وتخفيف العبء المادي من الدروس الخصوصية عن كاهل أولياء الأمور، وتقديم شرح للمناهج الدراسية المقررة للطلاب من أبناء مركز الحسينية في جميع المواد الدراسية

تفعيل مجموعات الدعم للتيسير على أولياء الأمور

كما وجه المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول الوزارة بضرورة تفعيل مجموعات الدعم تيسيرا على أولياء الأمور وتقديم كافة الدعم والرعاية ومساعدة الطلاب في توصيل كافة المعلومات والروابط والأكواد اللازمة للدخول على المنصات التعليمية، والتواصل المستمر مع الطلاب كداعمين وميسرين العملية التعليمية ومتابعة برامج القنوات التعليمية، أثناء فترة تواجد الطلاب بالمنزل للاستفادة من البرامج والدروس المنهجية التي تقدمها القنوات التعليمية.

كما كرم وكيل أول الوزارة عددا من شباب المديرين المتميزين المجتازين دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، التي تخريجها ضمن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أنهم نواة وباكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها