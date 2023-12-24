روبي تطرح أغنيتها الجديدة «3 ساعات متواصلة» على اليوتيوب

طرحت الفنانة روبي، أغنيتها الجديدة «3 ساعات متواصلة»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، منذ قليل، وذلك بعد تصدرها محركات البحث عقب طرحها بوستر الأغنية.

تفاصيل أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي

وجاءت أغنية «3 ساعات متواصلة» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وذلك بعد نجاحهم الكبير في أغنية «نمت ننة»، ومن توزيع توما.

وحققت روبي نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال ديو جمعها بالفنان أحمد سعد، تحت عنوان «يا ليالي»، والذي حقق حتى الآن أكثر 27 مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد شهر من طرح الأغنية.

وجاءت أغنية «يا ليالي» من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.