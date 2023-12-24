«الصحفيين» تعلن تمويلًا عقاريًا بقيمة 3% لأعضائها على شقق المجتمعات العمرانية

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية عن الاتفاق بينها وبين بنك الإسكان والتعمير، على تمويل عقاري 3%، للزملاء الحاصلين على شقق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لعدد من الشروط والمحددات الآتية.

شقق هيئة المجتمعات العمرانية

وأوضحت النقابة، في بيان، أنّ هناك عددًا من النماذج لحصول الزملاء على نسبة 3% للتمويل العقاري، منها:

النموذج الأول

- تمويل الزميل الحاصل على الشقة بنسبة 3% سنويًا.

- على ألا يزيد دخل المتزوج على 18 ألف جنيه.

- ألا يزيد دخل الأعزب على 14 ألف جنيه.

- لا يزيد سعر الشقة على 1.4 مليون جنيه.

يمول البنك نسبة 80% من قيمتها

ولا تزيد قيمة الوحدة على 1.4 مليون جنيه.

النموذج الثاني:

- تمويل الزميل الحاصل على الشقة بنسبة 8% سنويًا.

- ألا يزيد دخل المتزوج على 50 ألف جنيه.

- ألا يزيد دخل الأعزب على 40 ألف جنيه.

- لا تزيد قيمة الوحدة على 2.5 مليون جنيه.

الأوراق المطلوبة:

أوضحت النقابة أن الأوراق المطلوبة للحصول على نسبة التمويل العقاري كالآتي:

- قرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للنقابة.

- خطاب من النقابة للزميل خاص بالوحدة الحاصل عليها.