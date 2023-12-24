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سائقة ميكروباص.. تفاصيل مشاركة سمية الخشاب بالموسم الرمضاني 2024

كتب:

أميرة عزالدين
06:23 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
سمية الخشاب

سمية الخشاب

بدأت الفنانة سمية الخشاب، تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد «بـ 100 راجل»، داخل لوكيشن العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي تخوض به السباق الرمضاني 2024.

تفاصيل مشاركة سمية الخشاب بالموسم الرمضاني 2024

وأوضح المؤلف محمود حمدان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المسلسل تدور أحداثه داخل حارة شعبية، مشيرًا إلى أن الفنانة سمية الخشاب تجسد شخصية تدعى «غالية»، وهي سائقة ميكروباص، ووالدها لديه موقف كبير، وتحدث صراعات بداخله مع عائلات أخرى بسبب الرغبة في السيطرة على تلك الحارة.

أبطال مسلسل بـ 100 راجل

مسلسل «بـ 100 راجل» بطولة سمية الخشاب، محمود عبدالمغني، سما إبراهيم، صلاح عبدالله، وآخرين من تأليف محمود حمدان واخراج إبرام نشأت.

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