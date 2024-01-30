شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر.. اعرف الإجراءات

أصبحت هناك رغبة ملحة بين العديد من الطلاب للدراسة بالأزهر، وهو ما يدفعهم إلى التساؤل حول شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر، وهو الأمر الذي يتطلب مجموعة من الضوابط والشروط.

ولذا توضح «الوطن»، عبر السطور التالية شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر، وفقا لاتفاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الأزهر الشريف، قواعد التحويل بين المدارس والمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2024.

شروط التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

يُتيح الأزهر الشريف للطلاب التحويل من مدارس التربية والتعليم إلى المعاهد الأزهرية، وذلك وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط التي يتم تحديدها كل عام، وهي كالتالي:

- أن يتوافق سن قبول الطالب مع سن القبول بالمعهد الأزهري المحول الذي يتحول إليه.

- أن يتقدم ولي الأمر الراغب في التحويل للأزهر بإفادة تحتوي على سن القبول بالمدرسة المطلوب التحويل إليها؛ حتى يتحقق الأزهر من تطبيق شرط السن، مع الالتزام بالكثافة بين الجانبين.

- تقديم بيان بالكثافة من الجهة المحول إليها للتحقق من سماح الكثافة بالنقل.

ومن الشروط العامة للتحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة ميلاد مصرية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة نجاح من الصف الثاني الابتدائي أو ما يعادله.

- أن يكون الطالب حاصلًا على موافقة ولي الأمر على التحويل.

- الشروط الخاصة للتحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

مراحل التحويل إلى الأزهر

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة نجاح من الصف الثاني الابتدائي أو ما يعادله، تتمثل مراحل تحويلهم كالتالي:

- يتم التحويل إلى الصف الأول الابتدائي الأزهري.

- يتم امتحان الطالب في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيا بنسبة نجاح لا تقل عن 70% من المقرر الدراسي، لتحقيق التوازن بينهم وبين أقرانهم بالمعاهد الأزهرية.

الطلاب الحاصلين على شهادة نجاح من الصف الثالث الابتدائي أو ما يعادله:

- يتم التحويل إلى الصف الثاني الابتدائي الأزهري.

- يتم امتحان الطالب في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيا بنسبة نجاح لا تقل عن 70% من المقرر الدراسي، بالإضافة إلى امتحانه في المواد الدراسية الأخرى المقررة على الصف الثاني الابتدائي الأزهري.

الطلاب الحاصلين على شهادة نجاح من الصف الرابع والخامس الابتدائي أو ما يعادله:

- يتم التحويل إلى الصف الثالث الابتدائي الأزهري.

- يتم كذلك امتحان الطالب في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيا بنسبة نجاح لا تقل عن 70% من المقرر الدراسي، بالإضافة إلى امتحانه في المواد الدراسية الأخرى المقررة على الصف الثالث الابتدائي الأزهري.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة نجاح من الصف الخامس الابتدائي أو ما يعادله، فيتم التحويل إلى الصف الرابع الابتدائي الأزهري، ويتم امتحان الطالب في القدر المقرر حفظه من القرآن الكريم شفهيا بنسبة نجاح لا تقل عن 70% من المقرر الدراسي، بالإضافة إلى امتحانه في المواد الدراسية الأخرى المقررة على الصف الرابع الابتدائي الأزهري.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة نجاح من الصف السادس الابتدائي أو ما يعادله، فيتم تحويلهم إلى الصف الخامس الابتدائي الأزهري، وكذلك امتحانه في القرآن الكريم، بالإضافة إلى امتحانه في المواد الدراسية الأخرى المقررة على الصف الخامس الابتدائي الأزهري.

إجراءات التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

تتمثل إجراءات التحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر في الآتي:

- يتوجه ولي الأمر إلى المدرسة المقيد بها الطالب ويطلب تحويله إلى الأزهر.

- تقوم المدرسة بتحرير طلب تحويل وختمه بختم المدرسة.

- يتوجه ولي الأمر إلى المعهد الأزهري المراد التحويل إليه ويقدم طلب التحويل.

- يقوم المعهد الأزهري بامتحان الطالب في القرآن الكريم والمواد الدراسية الأخرى المقررة على الصف المراد التحويل إليه.

- في حالة نجاح الطالب في الامتحان، يتم تحويله إلى المعهد الأزهري.

آخر موعد للتحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر

يُحدد الأزهر الشريف آخر موعد للتحويل من التربية والتعليم إلى الأزهر كل عام، وعادة ما يكون في شهر أغسطس من كل عام.

يشار إلى أنه يجوز للطالب الذي تم تحويله من التربية والتعليم إلى الأزهر التقدم لامتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية في نهاية العام الدراسي، وكذلك الشهادتين الإعدادية والثانوية.

التحويل من المعاهد الأزهرية إلى مدارس اللغات

في حال رغبة الطالب أو ولي الأمر التحويل من المعاهد الأزهرية النموذجية أو الخاصة إلى الصفوف المناظرة بـ«المدارس الرسمية للغات، والمدارس الرسمية المتميزة للغات، والمدارس الخاصة لغات»؛ يشترط النجاح في اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع، وستجري دراستهم لمادتي العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، وبعد ذلك يُرفق بطلب التحويل من الأزهر، بيانا إلكترونيا للمرحلة المقيد بها الطالب موضحًا حالته.

بالنسبة للطلاب المستنفذين لسنوات الرسوب في المرحلة الإعدادية بالأزهر، يكون لهم الحق في التقدم للامتحان مباشرة بالتعليم العام من الخارج «منازل» بعد تسلمهم الملف من المعهد الأزهري المقيدين به، ويكون التحويل بموافقة الجهة المنقول منها الطالب بداية، ولا يعتد بهذا التحويل إلا بعد موافقة الجهة المنقول إليها الطالب مع مراعاة المواعيد المقررة.