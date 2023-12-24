هجوم على الإعلامي اللبناني وسام البريدي بسبب تصريحاته عن دين الحب.. ماذا قال؟

حالة من الجدل أثارها الإعلامي اللبناني وسام البريدي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، نتيجة لتصريحاته الأخيرة عن «دين الحب»، وأنه يعتبر الحب هو الديانة الوحيدة للإنسان، وجاءت هذه التصريحات حول حديثه عن زواجه من ريم السعيدي التي تختلف معه في الديانة؛ إذ أنها مسلمة وهو مسيحي.. فماذا قال وسام البريدي وما الانتقادات التي وُجهت إليه؟.

وسام البريدي يتحدث عن زواجه من ريم السعيدي

في البداية واجه الإعلامي اللبناني وسام البريدي، وهو مسيحي الديانة، انتقادات شديدة بعد إعلان خبر زواجه من ريم السعيدي، مُسلمة، ليقرر الرد على كل هذه الانتقادات خلال ظهوره في برنامج «كتاب الشهرة»، الذي يقدمه الإعلامي علي ياسين، مؤكدًا أنه يعتبر وجود ريم السعيدي في حياته «هبة إلهية»، وأن لقائهما لم يكن يتم من الإساس إلا بـ«تدبير إلهي».

تصريحات الإعلامي اللبناني وسام البريدي عن «دين الحب»

وأضاف «البريدي»: «قولتلها كل حاجة بتفرقنا الثقافة والبلد والديانة، ولكن ما يجمعه الله بالحب لا يفرقه إنسان.. والجملة دي مكتوبة على باب بيتنا»، مشيرًا إلى اعتقاده وإيمانه بأن الحب هو الديانة الوحيدة للإنسان، وأنه يوم القيامة سيُحاسب على الحب وليس الصلاة: «ربنا يوم القيامة هيسألنا حبيتوا قد أيه مش كنتوا بتصلوا إزاي».

انتقادات واسعة للإعلامي اللبناني وسام البريدي

ونتيجة لهذه التصريحات، لاقى الإعلامي اللبناني وسام البريدي انتقادات واسعة من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين رأوا أن كلامه يخالف الكتب السماوية وشرع الله عمومًا، مؤكدين أن الحب الأهم هو حب الله، وأكبر دليل وترجمة على هذا الحب هو الصلاة والصوم وتأدية العبادات، فكتبت أماني محمد «ما هو علامة حبك لله هو الصلاة والتقرب منه»، وكتبت أخرى «أقم الدين كما أُمرت لا كما أردت»، وكتب آخر «رواه الوسواس الخناس».

وواصل رواد الـ«سوشيال ميديا» انتقاداتهم للإعلامي اللبناني وسام البريدي، فكتب أحدهم «يعني أنت كمان عرفت ربنا هايحسبنا على أيه ومش هايحاسب على ايه، الحب مش الصلاة، لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم وأتوب إليه»، وكتب آخر «قال صلي الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح باقي عمله»، وأيضًا: «في أى دين هذا الكلام؟! اتقى الله».

زواج وسام البريدي وريم السعيدي

جدير بالذكر أن الثنائي وسام البريدي وريم السعيدي جمعتهما قصة حب خلال تصوير برنامج «رقص النجوم»، وتزوجا رغم اختلاف ديانتهما عام 2017، في حفل زفاف ضخم بإيطاليا، وقد انجبا طفلتين، الأولى هي «بيلا ماريا» عام 2018، والثانية «آيا صوفيا» عام 2020.