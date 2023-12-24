أعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جدول امتحانات نصف العام 2024 بأسيوط لجميع المراحل الدراسية والتي تتضمن الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني والشهادة الإعدادية.

جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية

وفيما يلي جدول امتحانات نصف العام 2024 لجميع المراحل الدراسية

الصف الرابع الابتدائي

-الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الأحد: الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، وامتحان اللغة الإنجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء: الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي

- الخميس الموافق 11 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الأحد: الموافق 14 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

الثلاثاء: الموافق 16 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف أيضًا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولي لمدة ساعة ونصف، وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي على النحو التالي:

الخميس 11 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 8 صباحا حتى 10.30 صباحا، وامتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 10.45 صباحا حتى الساعة 12.45 ظهرا.

الأحد 14 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، وامتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.

الثلاثاء 16 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا حتى العاشرة صباحا، وامتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 10.30 صباحا حتى 12.30 ظهرًا.

جدول ومواعيد امتحان الصف الثاني الإعدادي

السبت 13 يناير 2024: امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، من الساعة 8 صباحا حتى 10.30 صباحا، وامتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، من الساعة 10.45 صباحا حتى الساعة 12.45 ظهرا.

الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 صباحا، وامتحان مادة العلوم لمدة ساعتين من الساعة 10.30 صباحا حتى 12.30 ظهرا.

الأربعاء: 17 يناير 2024: امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، من الساعة 8 صباحا حتى العاشرة صباحا، وامتحان مادة اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، من الساعة 10.30 صباحا حتى 12.30 ظهرًا

امتحان الشهادة الإعدادية

الخميس 18 يناير 2024 امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء لمدة ساعتين ونصف، ثم امتحان مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الأحد 21 يناير 2024.. امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

- الاثنين 22 يناير 2024.. امتحان مادة الهندسة لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة التربية الفنية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 يناير 2024.. امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين، ثم امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

- الأربعاء 24 يناير 2024.. امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين، وبعدها إجراء امتحان مادة التربية الرياضية لمدة ساعة