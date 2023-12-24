رفع 320 طن قمامة ومخلفات من قرى وشوارع الإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في قرى ومراكز الإسماعيلية حملة مكبرة لرفع القمامة ومخلفات البناء، ضمن حملة المحافظة المبكرة واليومية لاستعادة الوجه الحضاري ومنع انتشار القمامة والأوبئة.

حملات مكثفة في القري

واستهدفت حملة مكبرة بحسب بيان رسمي لديوان المحافظة قرى الإسماعيلية مركز ومدينة القصاصين، نجحت في رفع 45 طنا من القمامة والمخلفات في قرى المحسمة القديمة، و30 يونيو والوادي الأخضر، فيما تم رفع 85 طن قمامة ومخلفات ومواد صلبة من نطاق الشوارع الرئيسية والفرعية مساكن مبارك ومنطقة البنك ومنطقة مجلس المدينة ومنطقة إيجيكوا والأوقاف التابعين لمدينة المستقبل ونطاق قرية الحجاز.

حملة مكبرة في القنطرة غرب

وقال بيان محافظة الإسماعيلية إن الحملة استهدفت رفع 51 طناً من القمامة من مدينة القنطرة غرب وقرية الرياح، فيما تم رفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية والصناديق الخاصة بالوحدة والشوارع الرئيسية وذلك بشوارع التحرير الاستقلال وشارع الجيش ومحيط المعهد الأزهري وسوق الأربعاء التابعين للمدينة القديمة.

واستهدفت حملة مكبرة رفع 130 طنا من القمامة من مدينة «فايد وقرى هويس سرابيوم، أبوسلطان، سرابيوم، وإزالة سور بدون ترخيص بطول 3 أمتار بجوار المعهد الديني في مدينة فايد».

وفي مركز ومدينة أبوصوير جرى رفع 94 طن قمامة ومخلفات من مدخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، كما تم رفع مخلفات القمامة من قري المحسمة الجديدة والواصفية وأبوصوير البلد والسبع آبار الشرقية والمنايف والسبع آبار الغربية.