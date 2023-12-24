«تعليم أسوان»: توزيع 7866 جهاز تابلت على طلاب أولى ثانوي بمختلف الإدارات

تسلمت مديرية التربية والتعليم في أسوان، اليوم، عدد 7866 جهاز تابلت، وذلك لتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام في الإدارات التعليمية الخمس التابعة للمحافظة.

وأعلن فيصل نعيم، مدير عام التعليم العام والقائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان، أنه جرى توزيع هذه الأجهزة على الإدارات التعليمية بالشكل التالي: 2933 جهاز لإدارة أسوان، و2501 جهاز لإدارة أدفو، و1523 جهازا لإدارة كوم إمبو، و496 جهازا لإدارة دراو، و413 جهازا لإدارة نصر النوبة.

مديرو إدارات أسوان التعليمية يتفقدون سير العملية التعليمية

في وقت سابق، نظم مديرو الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التعليم بأسوان زيارة ميدانية لعدد كبير من مدارس المحافظة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لمتابعة سير العملية التعليمية وزيارة غرفة عمليات امتحانات صفوف النقل، وذلك في إطار الاستعدادات اللازمة للامتحانات في جميع المراحل التعليمية.

وترأس مدير مرحلة التعليم الثانوي العام اجتماعًا لمناقشة تجهيز مقار لجان الامتحانات استعدادًا لزيارة اللجنة الوزارية للثانوية العامة والتصديق على اختيار المواقع.

وزير التعليم يجمع بمديرو الإدارات التعليمية بالمحافظات

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في يناير المقبل إذ ترأس الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا سابقًا مع مديري المديريات التعليمية من جميع المحافظات لمراجعة الاستعدادات الخاصة بالامتحانات.