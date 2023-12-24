«أوقاف السويس» تقيم ندوة علمية غدا ضمن برنامج «أئمة الحديث الدعوي»

تقيم مديرية أوقاف السويس، ندوة علمية بمسجد نبي الله يوسف، بحي عتاقة ضمن برنامج «أئمة الحديث الدعوي»، تحت عنوان الإمام الترمذي، نشأته وحياته وجهوده العلمية.

نشر الفكر الوسطي المستنير

أعلنت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، أنه في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، تقام ندوة تحت عنوان «الإمام الترمذي نشأته وحياته وجهوده العلمية» وذلك يوم الاثنين المقبل بعد صلاة العشاء.

وأضحت مديرية الأوقاف في محافظة السويس، في بيان، أن الندوة العلمية سوف تقام بمسجد نبي الله يوسف، يحاضر فيها الشيخ أسامة عبد العزيز الزيات إمام وخطيب بالمديرية والشيخ محمد السعيد عبد الفتاح أمام وخطيب وذلك ضمن 66 ندوة عملية تقيمها الوزارة في محافظات ومساجد الجمهورية.