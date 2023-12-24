ضبط 4 أطنان أعلاف وسكر وأرز مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بالغربية

تمكّنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، في حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية الفاسدة ومحاربة احتكار السلع الغذائية، من ضبط 18 ألف قطعة سمن، وزجاجات عطور منتهية الصلاحية، و4 أطنان أعلاف وسكر وأرز.

قال المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، إن حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 1523 قطعة سمنة منتهية الصلاحيه بوزن إجمالي 1523 كيلو جراما بأحد مصانع الحلويات والمخبوزات بناحية مركز قطور، إلى جانب 3120 زجاجة عطور دون بيانات باحد مصانع العطور ومشتبه فى صلاحيتها بناحية مركز قطور.

ضبط أرز وسكر

كما جرى ضبط 3 أطنان أعلاف، مجهول المصدر بأحد مخازن الأعلاف بناحية مركز قطور، 400 كيلو جرام مجهولة المصدر دون أي مستندات تفيد مصدرها بداخل أحد المحلات لبيع المواد الغذائيه بناحية مدينة كفر الزيات، و14 شيكارة أرز مصري معبأ غير مدون عليها سعر البيع للمستهلك بإجمالي وزن 500 كيلو جرام داخل مخزن لبيع المواد الغذائية بناحية مدينة كفر الزيات بالمخالفه للقرار الوزاري 67 لسنة 2017.

سجائر مهربة وغير خالصة الضرائب

أوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أنه جرى تحرير محضر جنح ضد أحد محلات السجائر بناحية مدينة كفر الزيات لقيام المسئول عن المحل بحيازة سجائر مهربة وغير خالصة الضرائب بغرض بيعها لجمهور المواطنين باجمالي عدد 245 علبة سجائر مختلفة الأنواع هذا فضلا عن قيامه ببيع قاروصة سجائر كليوباترا بأزيد من السعر الرسمي بنحو 130 جنيها في القاروصة، وجرى تحرير محاضر جنح بالمخالفات وجاري المتابعة والعرض علي النيابه العامة لاتخاذ اللازم.