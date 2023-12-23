قرار مهم من وزارة الحج والعمرة بخصوص زيارة الروضة الشريفة.. تعرف عليه

كشفت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عن تفاصيل قرار يخص إصدار تصاريح لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والتي أصبحت تتم مرة واحدة خلال العام.

تصريح زيارة الروضة الشريفة

ووفق حساب الوزارة السعودية على موقع إكس، تويتر سابقا، والذي ردت فيه على أحد الاستفسارات الواردة إليها، بشأن استخراج تصريح لزيارة الروضة الشريفة، والتي كشفت من خلالها أن حجز تصريح جديد يكون بعد مضي 365 يومًا من آخر تصريح.

وقالت: «لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو توكلنا، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا».

منصة نُسك

وتعتبر منصة نُسك والتي يمكن من خلالها إصدار تصاريح أداء العمرة وزيارة الروضة الشريفة، هو إحدى أذرع الوزارة السعودية، التي تعمل على تسهيل أداء المناسك المقدسة للمسلمين بيسر وبجهد أقل.

ويمكن الاستفادة من الخدمات التي يقدمها نُسك من خلال تحميل التطبيق وهو مجاني على متاجر الهواتف الذكية سواء التي تعمل بنظام الاندرويد أو IOS ويمكن من خلال إصدار تأشيرة العمرة من خلاله أو الحصول على تصريح لزيارة الروضة الشريفة ، ويمكنك الحصول على تأشيرة العمرة.