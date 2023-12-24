«شباب السويس» تطلق المشروع القومي لرياضة المرأة

أعلنت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة بالسويس، بدء تنفيذ المشروع القومي لرياضة المرأة بمركز شباب مدينة الأربعين التابع لإدارة شباب الأربعين في محافظة السويس.

تنفيذ المشروع لمدة يومين أسبوعيا

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أن المشروع القومي لرياضة المرأة سوف يجرى تنفيذه في مركز شباب المدينة خلال يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع وفي مركز شباب سليم الحي أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع من الساعة 7 إلى 9 مساء، موضحة أن برنامج المشروع سوف يشمل ممارسة ألعاب كرة طائرة وكرة يد وتنس طاولة ولياقة بدنية وعروض رياضية وكاراتيه.

المشروع يضم المرحلة السنية ابتداء من 14 عاما

وكشفت مديرية الشباب والرياضة أن المشروع سوف يتاح للمرحلة السنية من 14 سنة لما فوق للفتيات والسيدات.

وقال عادل الشيمي مدير وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، إن إدارة الرياضة، بمديرية الشباب بالسويس تواصل فعاليات المشروع القومي لرياضة المرأة، ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بممارسة الفتاة والمرأة بالرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة بهدف تشجعيهم على ممارسة الرياضة وفقا للخطة التدريبية الموضوعة، لتدريب وتنمية المواهب الرياضية لدى الفتيات.

وتابع «الشيمي»، أن الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة، تولي اهتمامًا كبيراً بالمرأة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الممارسة لدى الفتيات، وبث روح المنافسة بينهن وجعل الرياضة أسلوب حياة.