المطران نعّوم يحث قادة الكنائس الأنجليكانية للعمل على وقف إطلاق النار بغزة

حث رئيس الأساقفة الأنجليكاني في القدس المطران حسام نعّوم، قادة الكنائس الإنجيلية الأسقفية في العالم، على العمل لوقف إطلاق النار وتحقيق السلام في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أهمية الاستمرار في العمل من أجل تحقيق السلام

وأكد المطران نعّوم خلال مشاركته في أعمال السينودس العام للكنيسة الإنجيلية الأسقفية، إلى جانب العديد من الأساقفة والقساوسة من أنحاء العالم، أهمية الاستمرار في العمل من أجل تحقيق السلام ووقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين، ووقف أشكال العنف كافة التي راح ضحيتها الأطفال والنساء وكبار السن.

ودعا قادة الكنائس الإنجيلية الأسقفية المشاركين في السينودس إلى الصلاة من أجل تحقيق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبذل جميع الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في الأرض المقدسة، مؤكدا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

بدوره، طالب رئيس أساقفة كانتربري جاستين ويلبي في كلمته، بضرورة التحرك لوقف إطلاق النار وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرا إلى الأوضاع الكارثية والمؤسفة التي يشهدها قطاع غزة المحاصر.

قصف المستشفيات والمدنيين المتواصل في غزة

وقال إن قصف المستشفيات والمدنيين المتواصل في غزة لا يمكن التسامح معه، ويخالف القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف فورا، مشيرا إلى أن الوضع الذي يواجه الموظفين والمرضى في مستشفيات غزة كارثي، ويجب القيام بكل شيء لاستعادة نظام الرعاية الصحية في غزة وحماية من هم في أمس الحاجة إليه.

وأضاف: أصلي من أجل الطاقم الشجاع والمرضى في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الذي تديره الكنيسة الأنجليكانية في غزة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في مستشفى المعمداني في 17 أكتوبر الماضي، أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من أبناء الشعب الفلسطيني، بعد قصفها المستشفى أثناء تواجد آلاف النازحين الذين لجأوا إليه عقب تدمير منازلهم.