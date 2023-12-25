7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء بالدقهلية

يتطلع الكثير من المواطنين للاستعلام عن فاتورة الكهرباء في الدقهلية، والقيمة المطلوبة للدفع الخاص بالكهرباء، إذ يجري معرفة قيمة الفاتورة من خلال 7 خطوات من خلال رابط مٌحدد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالدقهلية

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الخطوات التي يجب أن يقوم بها المشترك لمعرفة قيمة الاستهلاك، وفاتورة العدادات الميكانيكية والتقليدية القديمة من خلال رابط مُحدد من هنا.

وأضافت شمال الدلتا أنه يجب على المشترك من محافظة الدقهلية عمل الخطوات الآتية.

- الدخول على رابط الاستعلام المذكور في الأعلى

- اختيار اسم المحافظة التي يسكن بها.

- اختيار اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

- اختيار المنطقة التابع لها.

- إدخال رقم الحساب الخاص بك.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

- استكمال إجراءات الدفع.

فواتير مسددة عن طريق فوري

يوجد عدة طرق من أجل سداد قيمة الفاتورة منها:

- من خلال محصل الكهرباء

- توجه لأي مكان يُقدم خدمة فوري، ويلزم في هذه الحالة رقم فوري الخاص بالعميل الموجود على الفاتورة، أو صورة فاتورة حديثة ويتم السداد فورا.