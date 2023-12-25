تضامنا مع غزة.. بيت لحم تقرع الأجراس دون احتفالات شجرة الميلاد

تضامنًا مع سكان قطاع غزة المحاصر من قبل العدوان الإسرائيلي، بدأت الكنائس المسيحية في فلسطين، التي تسير حسب التقويم الغربي، إحياء الشعائر الدينية بعيد الميلاد المجيد، أمس الأحد، دون أجواء البهجة والاحتفالات المعتادة.

أمام كنيسة المهد مكان مولد المسيح رسول المحبة والسلام دُشنت مغارة الميلاد تحت الأنقاض، حسب قول المصور الفلسطيني موسى الشاعر الذي وصف مشهد المغارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه بمثابة محاكاة مريم العذراء لأم فلسطينية تحمل طفلها الشهيد من بين الأنقاض نتيجة العدوان والقصف الهمجي للاحتلال على قطاع غزة.

تدشين مغارة الميلاد تحت الأنقاض

واستكمالًا لوصف مشهد المغارة والأجواء الخالية من الاحتفالات، اعتبر الشاعر هذا العمل الفني رسالة للعالم من مدينة مهد المسيح برفض ما يرتكبه هذا العدوان الغاشم من حرب إبادة منذ أكثر من 75 يومًا، بما دفع الطوائف الإنجليلة بإلغاء احتفالات أعياد الميلاد.

وفي ظل غياب آلاف الزوار عن مقر كنيسة المهد للاحتفال والتصوير بجوار شجرة عيد الميلاد، وصل موكب بطريرك القدس للاتين الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا إلى مدينة بيت لحم ، ليترأس قداس منتصف الليل بعيد الميلاد، وكانت عبارات مواساة أهل غزة في مستهل حديث البطريرك، فقال: «قلوبنا مع غزة، إلى كل الناس في غزة، لكن على وجه الخصوص إلى رعيتنا المسيحية في غزة التي تعاني، لكننا نعرف أننا لسنا الوحيدين الذين نعاني».

مجسم طفل رضيع بين الركام

وجاءت مشاركة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في مدينة بيت لحم، لمشاعر الحزن الطاغية على جميع أهل فلسطين من خلال استبدال مجسم طفل رضيع محاطًا بالركام، ويرتدي الكوفية الفلسطينية، بشجرة عيد الميلاد والزينة والأضواء.

ولإنهاء تلك المشاهد المؤلمة التي أعلنتها كنائس فلسطين، جاء صوت قرع الأجراس وإعلان إقامة الشعائر الدينية ومناجاة الله من أجل غزة كالهدنة المؤقتة من مشاعر الحزن والحداد المُسيطرة على أجواء عيد الميلاد المجيد.