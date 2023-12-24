أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 14 يتخطى الـ2000 جنيه

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-12-2023، خلال تعاملات الظهيرة في محلات الصاغة، إذ سجل عيار 14 مبلغ 2,033 جنيه، وفقا لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

ويتخطى سعر الجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 3000 جنيه، ليسجل 3,050 جنيه، بينما بلغ سعر الأوقية في الأسواق العالمية نحو 2053 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 مبلغ 3,486 جنيهًا، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2,614 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 21 نحو 24 ألفًا و400 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

وسجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة خلال الساعات الماضية، خاصة عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة واتجاهه لخفض أسعار الفائدة في 2024، ما أعطى للذهب دعمًا كبيرًا، إذ ارتفعت أسعاره بأكثر من 12.05% خلال عام واحد فقط، كما كان للدولار دورا مهما في ذلك، لتسجل الأوقية 2053 دولارًا.