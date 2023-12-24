اشتري ولا ابيع.. الحيرة تسيطر على المدخرين بسبب الذهب.. وخبير يقدم النصيحة 

كشف خبراء الذهب عن توقعاتهم للأسعار خلال الفترة المقبلة، موجهين مجموعة من النصائح للراغبين في استثمار مدخراتهم عبر اقتناء المشغولات الذهبية، ليجيبوا على السؤال الذي يشغل بال الكثيرين حول ما غذا كان البيع أو الشراء هو القرار الأنسب في التعامل على الذهب هذه الأيام، في ظل وصول سعر جرام الذهب إلى نحو 3050 جنيه، بنسبة زيادة تقارب الـ 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022، وبقيمة زيادة بلغت 1370 جنيه في الجرام عيار 21، وفقا للبيانات الرسمية لشعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

ابيع ولا اشتري

رصدت «الوطن» في هذا التقرير حالة من الحيرة لدى اصحاب المدخرات نتيجة ما يشهده سوق الذهب حاليا من تأرجح في الأسعار، حيث تسأل محمد عبد رب النبي، الذي يدخر 100 ألف جنيه في صورة مشغولات ذهبية عما إذا كان الأفضل بالنسبة له هو بيعها أو الاحتفاظ بها، وفي المقابل قالت لنا سماح الحسيني أنها تحتفظ بثلاثين جرام من الذهب ولا تدري ما غذا كان الوقت الحالي هو الأفضل لبيعها أم لا.

الذهب هو الملاذ الآمن لحفظ قيمة العملة

قال خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية الدكتور وائل سلام، إن الذهب واحدا من الملاذات الآمنة لحفظ قيمة العملة.

وأضاف «سلام» لـ«الوطن»، أن الذهب واحدا من أفضل الوسائل للحفاظ على قيمة العملة، نظرا لسهولة بيعه في أى وقت حال احتياج المواطن لاسترداد مدخراته، بالإضافة إلى إمكانية الإدخار فيه بأقل الأموال، مؤكدا «لو معاك 10 آلآف جنيه مش محتاجلهم ممكن تشتري ذهب وتحفظ قيمة فلوسك»، موضحا أن الذهب يتناسب مع أصحاب المدخرات البسيطة والكبيرة.

تراجع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة

من جانبه توقع الدكتور ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرف التجارية، تراجع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن السبب في الارتفاع الأسعار حاليا، هو ارتفاع الذهب على المستوي العالمي، حيث وصلت السبيكة إلى 2065 دولار.

وعن نصيحته للشراء أو البيع في الوقت الحالي قال لـ«الوطن» إن يفضل التأني في اتخاذ قرار البيع أو الشراء، لافتا إلى أن هناك توقعات بتراجع أسعار الذهب إلى 2900 جنيه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه في حال احتياج المواطن إلى سيولة نقدية فلا مانع من البيع.

أسعار الذهب اليوم مقارنة بنفس الفترة من العام 2022

بحسب بيانات شعبة الذهب فإن سعر جرام الذهب الآن سجل 3050 جنيه للجرام عيار 21، وهو الأكثر تداولا فى السوق المحلي، مقابل 1680 جنيه لنفس عيار جرام الذهب فى نفس الفترة من العام 2022.

وسجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 3485 جنيه، مقابل 1920 جنيهات مقارنة بنفس اليوم من العام 2022.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 2614 جنيه مقابل 1440 جنيهً فى نفس الفترة من العام 2022.