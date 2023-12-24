زيادة المعروض من عيار 14 في سوق الذهب.. تشكيلات مختلفة بالصاغة

يسعى سوق الصاغة وأصحاب ورش الذهب بالاتفاق مع أصحاب المحلات، إلى زيادة المعروض من المشغولات الذهبية عيار 14 في السوق حاليا، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميا بشكل كبير، وفقا لما كشفه الدكتور ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية.

وأضاف عضو شعبة الذهب في تصريحات لـ«الوطن» أن الذهب عيار 14 موجود في الأسواق، لكن المستهلك المصري لا يرغب في شرائه، مشيرا إلى أن اغلب المواطنين يفضلون الذهب عيار 21 وعيار 18، ولكن الفترة المقبلة ستشهد زيادة المطروح من المشغولات الذهبية (غوايش- سلاسل- خواتم- حلق) المصنعة من الذهب عيار 14 نتيجة الزيادة الكبيرة في الذهب خلال الفترة الأخيرة.

الفرق بين الذهب عيار 14 والأعيرة الأخرى

وأكد أن الذهب عيار 14 موجود في الأسواق منذ سنوات طويلة، لكنه غير مرغوب لدى المستهلك المصري، مشيرا إلى أن الفرق بينه وبين الأعيرة الأخرى أنه يحتوى على ذهب بنسبة 14 قيراط، وإضافات بنسبة 10 قراريط.

وأشار إلى أن الذهب عيار 18 يحتوي على إضافات بنسبة 6 قيراط وذهب بنسبة 18 قيراط، والذهب عيار 21 يحتوي على ذهب بنسبة 21 قيراط، وإضافات بنسبة 3 قيراط، أما الذهب عيار 24 يحتوى على نسبة ذهب 23.99 قيراط وهو المستخدم في السبائك الذهبية.

اسعار الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 3485 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 3050 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 حوالي 2614 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 حوالي 2039 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب 24 ألفا و400 جنيه.