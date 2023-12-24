جدول امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في محافظة مطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم برئاسة عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 محافظة مطروح، الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي علي مستوي جميع المدارس بنطاق الإدارات التعليمية بالمحافظة.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد إعلان جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي وهو كالتالي:

- يوم 3 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 4 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

- 9 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

- 10 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيات المعلومات.

- 11 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.

جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي

وننشر جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي وهو كالتالي:

- يوم 3 يناير 2024 امتحان مادة العلوم.

- 4 يناير 2024 امتحان مادة الدراسات.

- 9 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 10 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمهارات الفنية.

- 11 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيات المعلومات.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

كما ننشر جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي وهو كالتالي:

- يوم 21 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية.

- 22 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

- 23 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات وتكنولوجيات المعلومات.

- 24 يناير 2024 امتحان مادة العلوم والدراسات الإجتماعية.