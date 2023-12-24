يترقب آلاف الطلاب انطلاق امتحانات الترم الأول، بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات نصف العام 2024 بمحافظة الفيوم لجميع المراحل الدراسية رسميًا عقب اعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إذ من المقرر أن تنطلق الامتحانات الأربعاء 10 يناير المقبل حتى الأربعاء 24 من نفس الشهر وفقًا لجدول كل صف دراسي.

جدول امتحانات نصف العام 2024 بمحافظة الفيوم لجميع المراحل الدراسية

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات نصف العام 2024 بمحافظة الفيوم لجميع المراحل الدراسية، متضمنًا جدول امتحانات الابتدائي 2024 بالإضافة إلى الإعدادي العام والرياضي والمهني، والصفين الأول والثاني الثانوي.

جدول امتحانات الابتدائي 2024

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، جدول امتحانات نصف العام 2024 للابتدائي متضمنًا جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024، بالإضافة إلى جدول امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي 2024، فضلًا عن جدول امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائي 2024، من خلال الضغط هنا.

جدول امتحانات نصف العام إعدادي

وفيما يخص جدول امتحانات نصف العام 2024 لصفوف المرحلة الإعدادية متضمنًا جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي عام ورياضي، إلى جانب جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي عام ورياضي، وأخيرًا جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي عام ورياضي من خلال الضغط هنا.

ونشرت «الوطن» جدول امتحانات الصفوف الإعدادية المهنية ويمكنك الاطّلاع عليها من خلال الضغط هنا.

جدول امتحانات الترم الأول 2024 ثانوي

وتنطلق امتحانات الترم الأول وفقًا لجدول امتحانات نصف العام 2024 لصفوف النقل الثانوي متضمنًا جدول امتحانات الصف الأول الثانوي، إلى جانب جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي من خلال الضغط هنا.

موعد إجازة نصف العام 2024

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي للعام الدراسي فإنّ موعد إجازة نصف العام 2024، فإنّها من المقرر أن تبدأ السبت الموافق يوم 27 من شهر يناير المقبل على أن تنتهي يوم الخميس 8 الموافق يوم 8 فبراير 2024.

ومن المقرر أن يبدأ أول أيام الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير القادم.