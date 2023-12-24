بعد سيول لبنان والمنخفض الجوي.. أماكن سقوط الأمطار غدا تضم 8 محافظات

بعد تأثر بعض المحافظات بالمنخفض الجوي الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أنه لم يكن بنفس الدرجة التي شهدتها بيروت إذ شهدت سيولا وانهيارات صخرية في بعض المناطق، طبقا لما ذكرته الدكتورة منار غائم خلال مداخلة تلفزيونية، أعلنت الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات تشير التوقعات تعرض محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ويضم 8 محافظات وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، المنوفية»، وتكون خفيفة إلى متوسطة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة من اليوم.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد البلاد شبورة مائية كثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتى تربط بين محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري بالإضافة إلى طرق محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح في محافظات جنوب سيناء، البحر الأحمر، شمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة وسط تحذيرات للمواطنين ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية بتوخي الحذر لوجود الأتربة العالقة.

وتشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري طقس معتدل الحرارة نهاراً حار في محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد على أن يكون مائل إلى البرودة ليلا على مختلف أنحاء الجمهورية.

وجاءت درجات الحرارة في المحافظات غداً الاثنين على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء والبحر الأحمر العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 12 درجة

وعن حالة الأمواج فى البحر الأحمر والمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة يترواح ارتفاعها من 1.5 متر حتى 1.75 متر، وتكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بحركة الرياح سجلت أقصى سرعة لها في محافظاتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وسجلت 32 كيلو متر في الساعة.