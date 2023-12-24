«فاكسيرا»: هدفنا توطين صناعة اللقاحات في مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير

قال الدكتور شريف الفيل، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «فاكسيرا»، إنّ الشركة تتبع في الأساس «القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات»، ومملوكة بالكامل للدولة.

التصدي للجائحات والأمراض

وأضاف «الفيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، أنّ «فاكسيرا» لها دورًا كبيرًا في التصدي للجائحات والأمراض، لأنّها من أكبر الشركات في تصنيع اللقاحات وتوطينها في مصر.

ولفت إلى أنّ «فاكسيرا» تبحث عن عملية التوطين، والتعاقد على نقل التكنولوجيا من الشركات الخارجية، وتسعى في أقرب فرصة تقوم بعملية التوطين، بحيث تُنْتَج اللقاحات الخاصة بمصر، التي تحقق الاكتفاء الذاتي للدولة والزيادات تُصَدَّر، لأفريقيا أو دول الشرق الأوسط.