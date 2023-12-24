سعر الذهب عيار 21 الآن بمحال الصاغة.. اعرف وصل كام

شهدت أسعار الذهب في محال الصاغة وبكل الأسواق المصرية، اليوم الأحد 24-12-2023، استقرارا قبيل انتهاء التعاملات في سوق الذهب، إذ سجل سعر الجرام من الذهب عيار 21 نحو 3070 جنيها، وفق أحدث بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم وفق الشعبة العامة للمشغولات الذهبية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3509 جنيهات دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار المستخدم في تصنيع السبائك الذهبية فقط، ولا يستخدم في المشغولات.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2631 جنيها، ووصل سعر الجرام عيار 14 نحو 2047 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وتخطى سعر الجنيه الذهب 24 ألف جنيه، إذ يصنع من عيار 21 ليصل سعره إلى 24 ألفًا و560 جنيه.

أسعار الذهب العالمية

سعر الأوقية في الأسواق العالمية بلغ 2053 دولارا.