أمين الفتوى: احتفالات عيد الميلاد تثبت أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن احتفالات عيد الميلاد المجيد هي احتفالات لمصر بأكملها، وثبت أن أهل مصر في رباط إلى يوم الدين مثلما أبلغنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الورداني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أشكال الرباط بين المسلمين والأقباط أن نكون معهم في كل المسرات وكل عملية بناء في الدولة المصرية.

لن يستطيع أحد التفرقة بين المصريين

وأوضح أن قيادات المؤسسات الدينية من الأزهر والشريف والأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية حريصون على مشاركة الأقباط في احتفالات عيد الميلاد المجيد، قائلا: «لن يستطيع أحد التفرقة بين المصريين، ونحن في رباط إلى يوم الدين وبجانب بعضنا البعض في كل الأوقات».