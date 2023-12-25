لخدمة أهالي الصعيد.. مواعيد عيادات مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط

أعلنت مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط، التابعة لجامعة الأزهر فرع الوجه القبلي، مواعيد وأيام عمل العيادات الخارجية بالمستشفى على مدار الأسبوع التي تخدم أهالي محافظات الصعيد.

وتضم العيادات الخارجية بمستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط، 21 تخصصًا مختلفا، ويتوافد إليها جميع المرضى من محافظات الصعيد لتلقي الخدمات الطبية المختلفة.

عيادات مستشفى طب الأزهر الجامعي بأسيوط

- عيادة الرمد وتعمل يوميا على مدار الأسبوع، عيادة العظام وتعمل أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء والخميس.

- عيادة النسا وتنظيم الأسرة وتعمل يوميا على مدار الأسبوع.

- عيادة العصبية والنفسية وتعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

- عيادة الروماتزم والطب الطبيعي وتعمل السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع.

- عيادة الجهاز الهضمي والكبد وتعمل أيام السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

- عيادة القلب وتعمل أيام السبت والاثنين والأربعاء.

- عيادة الصدر وتعمل أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

- عيادة الأنف والأذن والحنجرة وتعمل يوميا على مدار الأسبوع.

- عيادة الأطفال وتعمل يوميا على مدار الأسبوع.

- عيادة الباطنة العامة وتعمل يوميا على مدار الأسبوع.

- عيادة الأسنان وتعمل يوميا على مدار الأسبوع.

- عيادة الجلدية والتناسلية وتعمل يوميا على مدار الأسبوع

- عيادة المسالك البولية وتعمل أيام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

- عيادة الجراحة العامة وتعمل يوميا على مدار الأسبوع

ثانيا عيادات الجراحة الخاصة

- مخ وأعصاب الأطفال يوم الاثنين من كل أسبوع.

- جراحة التجميل يوم الأحد من كل أسبوع.

-جراحة مخ وأعصاب يوم الأحد من كل أسبوع.

-جراحة الأطفال يوم السبت من كل أسبوع.

جراحة الأوعية الدموية يوم السبت من كل أسبوع.