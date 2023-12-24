نقيب الأطباء: المراكز الطبية تقدم خدمة مهمة بجانب القطاع الحكومي

قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إنّ قانون المنشآت الطبية في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنَّه من ضمن شروط المراكز الطبية أن يكون لها مدخلًا خاصًا، وعلى المنشآت الحالية والمرخصة توفيق أوضاعها خلال عامين، ويمكن أن يمد لها عامين آخرين.

وأضاف «عبد الحي»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمُذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه إذا كانت هناك ضرورة بأن المراكز الطبية التي ترخص مجددًا يكون لها مدخل خاص أو مبنى مستقل كما نص مشروع القانون، أن يكون هذا التطبيق ليس بأثر رجعي.

المراكز الطبية

وتابع نقيب الأطباء: «المراكز الطبية مهمة لصحة المجتمع المصري، وتقدم خدمة طبية مهمة بجانب القطاع الحكومي»، لافتًا إلى أنَّ 70 إلى 80% من الشعب المصري بالأحياء الشعبية يتلقون العلاج في المستوصفات الطبية، كما أن الطبقة المتوسطة أو الفئة المقتدرة تلجأ إلى العيادات أو المستشفيات الخاصة، وبالتالي فالقطاع الخاص شريك للدولة في تقديم الخدمات الصحية.