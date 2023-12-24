«تموين الشرقية» تشن حملة مكبرة بإدارة العاشر من رمضان لضبط الأسواق

قالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية، أنه جرى الاشتراك مع التجارة الداخلية بالمديرية، ما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفين فيما تحررت لهم محاضر وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أسفرت الحملة عن تحرير عدد محضرين، بضبط 2000 كيلو جرام من مجروش البلاستيك مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضر لضبط 2200 كيلو جرام بلاستيك مجهول المصدر، وتم متابعة أعمال الرقابة بدائرة الإدارة.

ضبط 5 آلاف كيلو ملح ليمون مجهول المصدر

وتابعت وكيل الوزارة، أنه تحرر محضر جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد مالك مخزن مواد غذائية فيما تم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول المصدر تزن 5 آلاف كيلو جرام، وضبط 40 كرتونة تحتوي على مادة سليلوز غذائي مجهول المصدر تزن 1000 كيلو جرام على ذمة القضية، فيما تم تنفيذ قرارات النيابة العامة بشأن المضبوطات المتحفظ عليها.

جرى تحرير المحضر القانوني رقم 6333 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن مواد غذائيه وتم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول مصدر 5000 كيلو جرام وتم التحفظ على 40 كرتونه بداخلها مادة سليلوز غذائي مجهول المصدر 1000 كيلو جرام على ذمة الفصل في القضية وتحت تصرف النيابة العامة.