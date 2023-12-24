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شركة ميرسك للشحن تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر

كتب:

شريف سليمان
10:28 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
ميرسك

ميرسك

أعلنت شركة ميرسك للشحن، أنها تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.  

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