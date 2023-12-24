شركة ميرسك للشحن تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر كتب: شريف سليمان 10:28 م | الأحد 24 ديسمبر 2023 ميرسك أعلنت شركة ميرسك للشحن، أنها تتأهب لاستئناف عملياتها في البحر الأحمر، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «ميرسك العالمية»: قناة السويس تلعب دورا محوريا في التحول الأخضر الفريق أسامة ربيع يوقع اتفاقية تعاون مع «ميرسك العالمية» لدعم التحول الأخضر رئيس هيئة قناة السويس: استثمارات لـ«ميرسك» بـ15 مليار دولار خلال 5 سنوات «ميرسك» تعزز أسطولها بإضافة 6 سفن جديدة تعمل بالوقود الأخضر «قناة السويس»: استثمارات «ميرسك» في العين السخنة تقدر بـ15 مليار دولار أسامة ربيع: الرئيس السيسي وجه بمنح شركة «ميرسك» الدعم والمساعدة السيسي يبحث مع رئيس «ميرسك» إنشاء مشروع إنتاج الوقود النظيف للسفن بـ15 مليار دولار ميرسك البحر الأحمر الشحن القاهرة الإخبارية بقلم شريف سليمان