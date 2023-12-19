خريطة قطع الكهرباء في 3 محافظات للصيانة اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة الكهرباء بالمحافظات قطع التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، للصيانة الدورية، إذ أعلنت الوحدة المحلية لحي الجناين بمحافظة السويس، قطع الكهرباء، لمدة 5 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، على أن تكون مواعيد فصل التيار بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء.

وأوضح حي الجناين في بيان، أن أماكن فصل التيار الكهربائي، تكون بمناطق السيد هاشم، والبلبوشي وتوابعها، والوحدات الصحية، والأفران ومحطات الوقود وبعض المرافق والخدمات كالمدارس.

أماكن قطع الكهرباء اليوم بالقليوبية

وكشفت مديرية الكهرباء بالقليوبية، بقيادة المهندسة آمال بركات وكيل الوزارة، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، لأعمال الصيانة الدورية، محددة مناطق قطع الكهرباء وهي: «المحولات، بمناطق تدوير، والمنطقة الصناعية، وكفر عطا الله، ونقباس، وميت الحوفيين، وجمجرة»، بداية من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

مواعيد قطع الكهرباء اليوم بكفر الشيخ

وأوضحت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الثلاثاء، عن منطقتين بمدينة دسوق لمدة 4 ساعات ونصف؛ لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة بمناطق طريق قلين، ودحروج بالكامل، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، حتى الساعة الواحدة والنصف من ظهر نفس اليوم.