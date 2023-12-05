أستاذة في علم الاجتماع: العمل التطوعي ليس مجرد بذل جهد بل استثمار في المجتمع

قالت هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن العمل التطوعي يحقق أهدافا إنسانية، وليس مجرد بذل جهد بل استثمار في المجتمع دون مقابل مادي، بهدف مساعدة الآخرين.

أنواع التطوع لدى الفرد

وأضافت خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «8 الصبح» المذاع عبر شاشة «dmc»، أن التطوع أنواع بالجهد وبالوقت وبالمواقف، ويمكن توصيل الفكرة للأطفال عن طريق الإحساس بالآخرين، ومعرفته مدى احتياج الإنسان للمجموعة ومساعدتهم، فالتطوع غاية دينية واجتماعية.

وأشارت إلى أن التطوع يساعد على بناء شخصية الإنسان لإحساسه بالشعور بالقيمة والمسؤولية وثقته بالآخرين، ويمكن أن يتطوع الإنسان بمؤسسات مثل «حياة كريمة» أو«التحالف الوطني» أو«الهلال الأحمر».