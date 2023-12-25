أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 الثانوي العام في محافظة مطروح، في جميع المدارس على مستوى الادارات التعليمية في الحمام والعلمين والضبعة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني والسلوم بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح لـ«الوطن»، إنه جرى الاستعدادات بشأن امتحانات نصف العام 2024، في جميع المدارس الثانوي العام بالإضافة إلي الفني بجميع أقسامة، مع متابعة مستمرة مع مديري المدارس خلال عملية تجهيز اللجان، وجري تشكيل غرفة العمليات، ولجان الامتحانات ومركز توزيع أوراق الأسئلة.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام وهو كالتالي:

- يوم 13 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والفلسفة والمنطق.

- يوم 15 يناير 2024 امتحان مادة الفيزياء والجغرافيا.

- يوم 17 يناير 2024 امتحان مادة الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم 21 يناير 2024 امتحان مادة التاريخ والكيمياء.

- يوم 23 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى والأحياء.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام

وننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام وهو كالتالي:

- يوم 14 يناير 2024 امتحان مادة اللغة العربية والتطبيقات الرياضية والتاريخ.

- يوم 16 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم 18 يناير 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والجغرافيا.

- يوم 22 يناير 2024 امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب المثلثات والاحياء وعلم النفس والاجتماع.

- يوم 24 يناير 2024 امتحان مادة الكيمياء والفلسفة والمنطق.

جاهزية اللجان في الإدارات التعليمية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح أن جميع اللجان جري تشكيلها ونظام اللجان والمراقبة والتصحيح علي مستوي الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة من إدارة الحمام شرقاً وحتي إدارة السلوم غربا وسيوة جنوباً، وجاهزين لانطلاق الامتحانات.