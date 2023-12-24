محافظ الجيزة: رفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم والأحياء والمراكز، برفع درجة الاستعداد لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، وتوفير المناخ الملائم للطلاب للتسهيل عليهم، مؤكدا ضرورة التأكد من كفاءة الفصول واللجان الامتحانية وإجراء الصيانات البسيطة اللازمة.

تعديل الامتحانات مراعاة المناسبات

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى اعتماد جداول الامتحانات للفصل الدراسي الأول، والتي جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية، حيث تم مراعاة في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية، على أن تبدأ الامتحانات اعتبارا من الثلاثاء 9 يناير 2024، وفقًا للمواعيد التالية:

امتحانات المرحلة الابتدائية

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين)، والرابع والخامس والسادس والسابع (صم وضعاف السمع)، تبدأ الثلاثاء 9 يناير وحتى السبت 13 يناير 2024.

- الصف السادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين)، والثامن (صم وضعاف السمع)، يبدأ من السبت 13 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

امتحانات المرحلة الإعدادية

- الصف الأول الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ الأربعاء 10 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- الصف الثاني الإعدادي (عام وصم ومكفوفين ومهني) يبدأ الثلاثاء 9 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

- امتحانات الشهادة الإعدادية (العامة والمهنية والمكفوفين والصم) تبدأ الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

مرحلة التعليم الثانوي

- الصف الأول الثانوي العام يبدأ الخميس 11 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير.

- الصف الثاني الثانوي العام يبدأ السبت 13 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 20240.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الامتحانات الخارج المجموع ومادة المستوى الرفيع تبدأ من يوم 2، 3، 4 يناير.