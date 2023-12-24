أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الأول الثانوي بمحافظة السويس، للمدارس الرسمية والخاصة واللغات حيث تنطلق الامتحانات السبت الموافق 9 يناير 2024 بجميع مدارس المحافظة.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس يوم الثلاثاء 9 يناير لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي للمدارس الرسمية ومدارس اللغات، وأن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الأول الثانوي بمحافظة السويس

وأشار جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للصف الأول الثانوي بمحافظة السويس، إلى انطلاق جميع اللجان في فترتها الأولي في التاسعة صباح كل يوم امتحان.

الثلاثاء 9 يناير :التربية الوطنية فترة أولى لمدة ساعة ونصف الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 10 يناير : التربية الدينية فترة اولي لمدة ساعة ونصف، وفترة ثانية، تكنولوجيا الزراعة والصناعة وادارة الاعمال والمشروعات لمدة ساعة واحدة .

الخميس 11 يناير : فترة أولى اللغة العربية لمدة ثلاث ساعات واللغة الأجنبية الثانية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف.

الاحد 14 يناير : اللغة الأجنبية الأولي فترة أولى لمدة ساعتان ونصف، والكيمياء لمدة ساعة ونصف.

الثلاثاء 16 يناير : فترة أولى مادة الأحياء ومدة اللجنة ساعة ونصف، والتاريخ لمدة ساعة ونصف.

الخميس 18يناير : الرياضيات ومدة اللجنة ثلاث ساعات

الاثنين 22 يناير : مادة الفيزياء ومدة اللجنة ساعة ونصف

الأربعاء 24 يناير: فترة أولى الجغرافيا مدة اللجنة ساعة ونصف، الفترة الثانية الفلسفة والمنطق ومدتها ساعة ونصف

وتضمَّن إعلان مديرية التربية والتعليم بالسويس أن امتحان مادة التربية العسكرية يعقد يوم 2 يناير الصف الأول في تمام الساعة التاسعة صباحا، ويوم 4 يناير تجري الامتحانات للصف الثالث.

وأكدت مديرية التربية والتعليم على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعددة بنسبة 85% باستخدام التابلت وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% يجيب عليها الطالب ورقيا وفق طبيعة كل مادة دراسية مع توفير عدد مناسب من نسخ الامتحان كاملا ورقيا احتياطيا ويتولى مدير الإدارة التعليمية الإشراف على إعداد الجداول وإجراء الامتحانات ومتابعة تنفيذها واعتماد النتيجة بعد مراجعة التوجيه.