مدير أوقاف غرب مدينة نصر: المشاركة في قداس عيد الميلاد رسالة محبة

قال الشيخ محمد محمد ندا، مدير أوقاف غرب مدينة نصر، إننا أبناء وطن واحد، وسعداء بالمشاركة الإيجابية مع إخواننا الأقباط أبناء الوطن الواحد.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد تمثل رسالة حب ومحبة ووحدة وطنية نتمنى أن تصل إلى العالم كله وننقل صورة جميلة لأبناء الشعب المصري.

احتفالات عيد الميلاد بكنائس التقويم الغربي

واحتفلت طوائف التقويم الغربي المسيحية، مساء اليوم، بعيد الميلاد المجيد، حيث أقيمت قداسات الصلاة بكنائس السريان الأرثوذكس، والكلدان الكاثوليك، والأرمن الكاثوليك، والمارون الكاثوليك، بتلك المناسبة إلى جانب الكنيستين الأسقفية والقبطية الكاثوليكية، وذلك بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي وممثلي عدد من المسئولين والوزراء إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء الأجانب في القاهرة.

وترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، وترأس المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس العيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، كما ترأس الربان فيلبس عيسي كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، قداس عيد الميلاد للسريان الأرثوذكس، بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان بمنطقة غمرة في القاهرة.

وترأس قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، بولس ساتي، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك، وترأس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، للأرمن الكاثوليك، قداس عيد الميلاد، طبقا لتقويم الكنائس الغربية، في كنيسة سانت تريز بمنطقة مصر الجديدة، وترأس المطران جورج شيحان، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بمنطقة الظاهر، بالقاهرة، بمشاركة كهنة الكنيسة.