رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

محمد الباز لـ«ملعب الفن»: جئت إلى القاهرة في الـ20 من عمري.. ودرسة سنة بكلية الطب

كتب:

شريف سليمان
11:34 م | الأحد 24 ديسمبر 2023
مصطفى عمار ومحمد الباز

مصطفى عمار ومحمد الباز

قال الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، إنّه تناول في كتابه الذي أصدره منذ أيام بعنوان «كأنه أنا»، مشاهد من حياته قبل بلوغه سن العشرين، موضحًا: «توقفت عند العشرين من عمري عندما جئت إلى القاهرة، وقضيت سنة في التحسين وأخرى بكلية الطب».

ركز على الكتابة عن نفسه والآخرين

وأضاف الباز، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «في كتاب كأنه أنا ركزت على الكتابة عن نفسي وعن الآخرين، إذ عشت في قرية، وحياتنا كانت متشابهة وبسيطة وفيها عمق».

تشابه المواقف بينه والقراء

وتابع: «الكتاب صدر منذ أيام وبعض القراء قالوا لي إنهم مروا بمواقف مماثلة للمواقف التي أوردتها في الكتاب، ومعظم كتاباتي في الصحافة تدور حول شخص وهو البطل، سواء كان يستحق المدح أو النقد».

اقرأ المزيد:

محمد الباز: الانتخابات الرئاسية أول اختبار حقيقي لوعي الشعب المصري

محمد الباز يدلي بصوته في ثاني أيام انتخابات الرئاسة: المشاركة حب للوطن (صور)

محمد الباز عن الإقبال الكبير على لجان الانتخابات: الشعب المصري يستحق التهنئة

هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق ضيف محمد الباز في «الشاهد»

وزير التعليم ضيف محمد الباز في «الشاهد» الليلة
بقلم شريف سليمان