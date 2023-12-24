محمد الباز لـ«ملعب الفن»: جئت إلى القاهرة في الـ20 من عمري.. ودرسة سنة بكلية الطب

قال الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز، إنّه تناول في كتابه الذي أصدره منذ أيام بعنوان «كأنه أنا»، مشاهد من حياته قبل بلوغه سن العشرين، موضحًا: «توقفت عند العشرين من عمري عندما جئت إلى القاهرة، وقضيت سنة في التحسين وأخرى بكلية الطب».

ركز على الكتابة عن نفسه والآخرين

وأضاف الباز، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو أون سبورت إف إم: «في كتاب كأنه أنا ركزت على الكتابة عن نفسي وعن الآخرين، إذ عشت في قرية، وحياتنا كانت متشابهة وبسيطة وفيها عمق».

تشابه المواقف بينه والقراء

وتابع: «الكتاب صدر منذ أيام وبعض القراء قالوا لي إنهم مروا بمواقف مماثلة للمواقف التي أوردتها في الكتاب، ومعظم كتاباتي في الصحافة تدور حول شخص وهو البطل، سواء كان يستحق المدح أو النقد».