أسعار الحديد اليوم الأحد 24-12-2023.. تبدأ من 38 ألف جنيه للطن

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الأحد 24- 12- 2023، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و100 جنيه للطن، وبلغت قيمة التراجع نحو 120 جنيهًا في الطن مقارنة بأسعار أمس السبت، وتشهد سوق الحديد في مصر، حالة من التقلبات بين الصعود والهبوط خلال الأيام الماضية.

سعر طن الحديد اليوم

وتنشر «الوطن»، سعر الحديد اليوم الأحد 24- 12- 2023، في المصانع والشركات، إذ يختلف من مصنع إلى آخر حسب الجودة.

سجل سعر طن حديد عز 41 ألفًا و600 جنيه تسليم أرض المصنع، محققًا نسبة تراجع 100 جنيه في الطن، ويُضاف إلي هذه الأسعار تكلفة النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم، نحو 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 39 ألفًا و100 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد العتال 39 ألفًا و400 جنيه.

سجل سعر حديد المعادي، نحو 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

سجل حديد الكومي 38 ألفًا و400 جنيه للطن.

حديد المراكبي سجل 39 ألفًا و400 جنيه للطن.

حديد عطية سجل 39 ألفًا و100 جنيه للطن.

حديد العشري سجل 39 ألفًا و100 جنيه للطن.