مع نهاية التداول.. تعرف على أسعار الذهب عيار 21 في السوق

شهدت أسعار الذهب في محال الصاغة وكل الأسواق المصرية، في نهاية أمس الأحد 24-12-2023، استقرارا في نهاية التعاملات، إذ سجل سعر الجرام من الذهب عيار 21 نحو 3085 جنيها، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، أسعار الذهب اليوم، وفق الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، علمًا أن الأسعار في الصاغة تكون دون إضافة المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3526 جنيها دون إضافة الضريبة أو المصنعية، وهو العيار المستخدم في تصنيع السبائك الذهبية فقط، ولا يستخدم في المشغولات.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 2644 جنيها، ووصل سعر الجرام عيار 14 نحو 2057 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وتخطى سعر الجنيه الذهب 24680 ألف جنيه، إذ يصنع من عيار 21.

أسعار الذهب العالمية

سعر الأوقية في الأسواق العالمية بلغ 2053 دولارًا.