محمد الباز لـ«ملعب الفن»: الله يحفظ مصر بسبب قرب أهلها منه

قال الكاتب الصحفي محمد الباز، هناك الكثير من الشيوخ والدعاة، لم يصلوا إلى حالة التدين الذي ارتقى إليها العديد من المصريين البسطاء، موضحا «رأيت العديد من المشاهد والمواقف أثناء معاملة بعض البسطاء مع ربنا، وكانوا في حالة تجلٍ ويتحدثون مع الله بعشم وعتاب».

وأضاف «الباز»، في حواره مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»، أنه كتابه «الله في مصر» كان عبارة عن ثلاثية تحتوي على العشم والعتاب والغضب، قائلا: «أحيانًا تقول يارب أنت عملت معايا ليه كده»، موضحًا أنه لم يكن هناك شعب غنا للرسول الكريم مثل ما فعل المصريون.

ولفت إلى أن الله يحفظ مصر بسبب قرب أهلها منه، قائلًا: «علاقة المصريين بربنا ليست علاقة نفعية؛ لأن هذه الأحاسيس جاءت بشكل فطري».