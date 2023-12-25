تسليم 109 مشروعات للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية ضمن برنامج «فرصة»

قال عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الشرقية، إن مؤسسة صناع الحياة سلّمت 109 مشروعات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

تسليم 109 مشروعات

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أن جمعية صناع الحياة سلمت 109 مشروعات للأسر الأولى بالرعاية، وذلك داخل مبنى رعاية الطلاب بمدينة الزقازيق، لافتا إلى تنوع المشروعات المسلمة للمواطنين.

«الطحاوي»: الدولة تضع المواطنين على طريق الإنتاج

وقال «الطحاوي»، إن التعاون المثمر بين جهات التحالف الوطني وبين الوزارات المختلفة يسير جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، وعلى نفس خطاها في توفير حياة كريمة للمواطنين، لافتا إلى توفير مشروعات مجانية للمواطنين المستحقين يعد فتح باب رزق لهم، لمساعدتهم على توفير قوت يومهم وأن يكونوا عاملين ومنتجين، كما أن الدولة تضعهم على الطريق الصحيح لدوران عجلة الإنتاج دون توقف.

وحضر توزيع المشروعات مسؤولة مؤسسة «صناع الحياة»، ووكيل الوزارة عبد الحميد الطحاوي ورضا عز الدين منسق نقل الأصول بالشرقية، وأمينة إمام مدير المشروع في المؤسسة.