خبر سار لموظفي الحكومة والخاص.. وداعا للمعاشات المنخفضة بعد سن التقاعد

زفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، برئاسة اللواء جمال عوض، خبرًا سارًا لموظفي القطاعين الحكومي والخاص بشأن المعاشات، في إطار سعي الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

البشرى السارة التي أعلنت عنها الهيئة، خاصة بالمعاشات المنخفضة بعد سن التقاعد، إذ قررت الهيئة رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من شهر يناير 2024، وفق خطة طموحة بأن يحصل المواطن على 80% من مرتبه بعد بلوغه سن المعاش، من أجل معالجة تدني القيمة التي يحصل عليها الموظفون في صورة معاش بعد الوصول لسن التقاعد، وهنا يستفيد 11 مليون مواطن من زيادة المعاشات في 2024.

تفاصيل مهمة بشأن قرار المعاشات وسن التقاعد

- رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700.

- رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه.

- سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتباراً من 1/1/2024 مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات.

- سيبلغ الحد الأقصي للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1/2024 إلى 10080 جنيه بدلاً من 8720 جنيها.

- قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى جاء تطبيقا للقانون رقم 148 لسنة 2019.

- قانون رقم 148 لسنة 2019 يضمن آلية سنوية لزيادة الحدين.

- القرار يأتي في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.

- يُسهم القرار في تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش.

- أرقام المعاشات حتى 2015 كانت هزيلة للمواطنين المصريين.

- حتى عام 2015 كان 150 جنيها هو المعاش والحد الأقصى لم يصل إلى 3 آلاف جنيه.