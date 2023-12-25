ضوابط صرف الدقيق بدلا من الخبز البلدي على بطاقة التموين.. اعرف نصيبك

ضوابط مُهمة لصرف الدقيق بدلاً من الخبر البلدي على بطاقة التموين، تعمل عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيقها فعلياً خلال عام 2024، في إطار دورها الخدمي للتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الدقيق بدلا من العيش البلدي وفقا لرغبتهم في صرف حصة الخبز المدعم أو الدقيق بديلا عن الخبز.

القرار معمول به منذ عام 2018، وهنا أكدت مصادر بـ «التموين» لـ«الوطن»، أنه لا نيّة لإيقاف العمل به، إذ سيتم صرف 10 كيلو دقيق بدلا من 150 رغيفا للفرد على بطاقة التموين، وذلك وفق رغبة الأهالي إنتاج الخبز بأنفسهم بدلا من شرائه من المخابز البلدية، حيث يأتي استمرار تطبيق القرار تسهيلا على الأهالى في القرى والريف.

ضوابط مُهمة لصرف الدقيق

ضوابط مُهمة لصرف الدقيق بدلاً من الخبر البلدي على بطاقة التموين- بطاقة التموين فرد واحد تحصل على 10 كيلو دقيق شهريا أو 150 رغيفا طوال الشهر أو بدلا عن الخبز.

- بطاقة التموين فردين تحصل على 20 كيلو دقيق شهريا أو 300 رغيف طوال الشهر أو بدلا من الخبز.

- بطاقة التموين 3 أفراد تحصل على 30 كيلو دقيق شهريا أو تحصل على 450 رغيفا طوال الشهر أو بدلا من الخبز.

- بطاقة التموين لـ4 أفراد تحصل على 40 كيلو دقيق شهريا أو تحصل على 600 رغيف طوال الشهر.

ووفق وزارة التموين والتجارة الداخلية، تضم منظومة الدعم التمويني 71 مليون فرد مدرجين على 21 مليون بطاقة تموينية، ووفق هذه المنظومة فإن الاستحقاق اليومي للفرد الواحد من الخبز هو 5 أرغفة بواقع 150 رغيفا للفرد الواحد طوال الشهر.

الـ 150 رغيفاً التي يحصل عليها الفرد طوال الشهر تعتبر بمثابة حصة الدعم من العيش البلدي أو يتم صرف بديلا عنها 10 كيلو من الدقيق للفرد، وفق ما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.