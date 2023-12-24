تحرير 8 محاضر ضد بدالي التموين في حملة مفاجئة ببني سويف

كشف المهندس وصفي عبدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في بني سويف، عن تحرير 8 محاضر تموينية، ضد بدالي التموين، بسبب عدة مخالفات بينها عدم الإعلان عن الأسعار، والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

محاضر توقف عن العمل لبدالي التموين في بني سويف

وقال وكيل تموين بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»: «تمكنت عدة حملات تموينية على مدار الأسبوع، من تحرير 8 محاضر تموينية ضد بدالي التموين بقرى ومدن المحافظة، بينها 4 محاضر لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مكثفة على بدالي التموين في بني سويف

وشنت مديرية التموين في محافظة بني سويف، بالتعاون مع مباحث التموين، حملة تموينية على بدالي التموين لمتابعة التزامها بالإجراءات القانونية المتبعة، وممارسة النشاط في أوقاته.

ووجه وكيل تموين بني سويف، باستمرار وتكثيف جهود مراقبة محلات الأسواق ومحلات الأغذية، لضمان سلامة المنتجات المعروضة، وبمشاركة كل الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة للمخالفين.