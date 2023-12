بمناسبة الكريسماس.. أين أبطال «Home Alone» الآن؟

واحد من أهم الأفلام الأمريكية التي حظيت بجماهيرية عالية في كل أرجاء الكرة الأرضية، وحقق وقت عرضه في دور العرض إيرادات ضخمة، حيث حقق في شباك التذاكر أرباح 285.8 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا و190.9 مليون دولار في دول أخرى ليصبح مجموعه العالمي 476.7 مليون دولار، مقابل ميزانية إنتاج قدرها 18 مليون دولار.

الفيلم الذي يُعد واحدا من أكثر الأفلام المرتبطة بـ«نوستالجيا» الكريسماس والاحتفال بأعياد رأس السنة، مر على إنتاجه، 33 عامًا، حيث طُرح لأول مرة في السينمات الجزء الأول منه، عام 1991، لكن وبعد هذه السنوات أين ذهب أبطال هذا الفيلم؟، وحسب تقرير نشره موقع people الأمريكي دعنا نُجيب على هذا السؤال.

1- ماكولي كولكين:

قبل أن يُكمل عامه العاشر، أصبح ماكولي كولكين نجمًا كبيرًا في هوليوود، وسُلطت عليه دائرة الضوء، خاصة بعد طرح الجزء الثاني من الفيلم، والذي تم إنتاجه عام 1992، وارتبطت وجهه في ذهن الكثيرين بعيد الميلاد والكريسماس.

الطفل كولكين واحد من الأطفال الذين تضرروا من الأضواء التي لاحقتهم في الطفولة، حيث انعزل فترة طويلة عن العمل، تُقدر بحوالي عشر سنوات، من عام 1994 وحتى عام 2005، توارت فيه عنه الشهرة، ثم عاد وشارك في فيلمين عام 2005 وشارك بصوته في فيلم «Robot Chicken»، وبعدها في 2009، شارك في مسلسل «kings the complete».

تزوج كولكين وهو في سن الـ 18 من الممثلة راشيل مينر، لكنهم تطلقا عام 2002، ثم اختفى فترة كبيرة ودخل في علاقة عاطفية مع الممثلة ميلا كونيس، التي واعدها من عام 2002 إلى عام 2011، وخلال تِلك الفترة وتحديدًا عام 2004، ألقت الشرطة القبض على كولكين في مدينة أوكلاهوما لحيازة كمية 17.3 جرام من المخدرات والمواد المحظورة، ثم حُكم عليه بالسجن لفترة طويلة قبل أن يتم الإفراج عنه بغرامة 4000 دولار.

وفي 2017 تزوج من الممثلة الأمريكية صاحبة الأصول التايلندية Brenda Song، وأنجب منها طفلة الأول داكوتا سونغ، ثم أنجبا بعد ذلك طفلهما الثاني في 2023.

والطفل كولكين البالغ اليوم من العمر 43 عامًا هو الرئيس التنفيذي والناشر لموقع الثقافة الشعبية Bunny Ears ويقدم بودكاست Bunny Ears، وحصل على نجمة في ممشى المشاهير في هوليوود في ديسمبر 2023.

2- جو بيشي

هاري لايم، الشرير المٌضحك، لم يكن دور الشرير غريبًا على جو بيشي، لكنه هذه المرة مُختلف بعض الشئ في الفيلم الكلاسيكي home alone، حيث يجسد الشرير المرح.

حصل بيتشي في عام 1991، على جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن تجسيده لشخصية رجل العصابات الواقعي تومي ديفيتو في فيلم Goodfellas، كما حصل على ترشيحين إضافيين في نفس الفئة عن فيلمي Raging Bull وThe Irishman، وانخرط بيتشي في الموسيقى بعيدًا عن التمثيل، وأصدر ثلاثة ألبومات.

وفقا لصحيفة لاس فيجاس صن، فقد تزوج بيتشي ثلاث مرات، لكن كان زواجه الأكثر شهرة هو من الممثلة وعارضة الأزياء كلوديا هارو من عام 1988 إلى عام 1992، وقد رُزق الزوجان بابنة اسمها تيفاني في عام 1992.

3- دانيال ستيرن

تمكن دانيال بعد أداء هذا الفيلم، من حجز مكان له في هوليوود، خلال العقود التي تلت عرض الجزئين في العامين 1991 و1992، وظل حتى عام 1993، يقدم الأداء الصوتي للراوي في سلسلة الثمانينات الشهيرة The Wonder Years، وقد عمل ستيرن بثبات في السينما والتلفزيون منذ ذلك الحين، حيث ظهر في سلسلة Hulu للمخرج إيدي براينت Shrill، وفي فيلم 2019 قدم فيلم James vs. His Future Self، وفي عام 2023، إنضم للموسم الرابع من دراما الخيال العلمي For All Mankind ونال استحسان النقاد على Apple TV+ في شخصية Eli Hobson.

تزوج دانيال من الممثلة لور ماتوس منذ عام 1980 ولديهما ثلاثة أطفال الابنتان إيلا وصوفي وابنه هنري ستيرن، سياسي أمريكي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا في 2016 حتى اليوم.

4- كاترين أوهارا

بدأت كاترين مسيرتها الفنية في الثمانينات، حتى أصبحت وجهًا مألوفًا في هوليوود، بفضل العديد من الأعمال التي قدمتها خاصة فيلم Beetlejuice التي شاركت فيه عام 1988، لذلك استطاعت تأدية دور الأم في home alone بشكل جيد جدًا، نال استحسان الجميع.

وبعد هذا الفيلم استطاعت كاترين، تقديم العديد من الأفلام والعديد من المسلسلات التلفزيونية، بما في ذلك Glenn Martin وDDS وSkylanders Academy، من عام 2015 إلى عام 2020، أسعدت الجماهير بأدائها المضحك كنجمة المسلسلات التليفزيونية مويرا روز في شيت كريك، وهو الدور الذي نالت عليه جائزة إيمي كأفضل ممثلة رئيسية في عام 2020.

تزوجت كاترين منذ عام 1992، من المُنتج بو ويلش، وأنجبت منه ولدين: ماثيو ولوك.

5- جون هيرد

توفي جون هيرد فجأة في عام 2017 عن عمر يناهز 71 عامًا، وقدم قبل وفاته، العديد من الأفلام الشهيرة، مثل Awakenings وGladiator وThe Guardian، كما لعب دور المحقق في خمس حلقات من مسلسل The Sopranos.

ولدى هيرد ثلاثة أطفال، أولهم كان طفلين أنيكا روز وماكسويل من زوجته شارون هيرد، لكنه فقط ابنه ماكسويل في 2016 عن عمر 22 عامًا، ولديه ابن من الممثلة ميليسيا ليو يدعى ماثيو.

6- ديفين راتراى

الأخ القاسي على كيفين، ديفيد راتراي، الذي ظل محافظ على مسيرة مهنية ثابته على عكس بطل home alone، كولكين، وشارك مؤخرًا في حلقة من سلسلة الدمية الروسية التي حققت نجاحًا كبيرًا على Netflix، وقام بالمشاركة في دراما الجريمة Hustlers 2019 بقيادة جينيفر لوبيز قبل الظهور في فيلم 2022 Kimi.

7- كيران كولكين

كيران هو شقيق ماكولي في الحقيقة، وجسد دور شقيقة أكثر من مرة في الأفلام التي تلت فيلم Home Alone، وجسد عدد من الأفلام في طفولته، وفي عام 2003 حصل على ترشيح لجائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل عن شخصيته في فيلم Igby Goes Down.

لكن بعد هذا الترشيح، سار كيران على خطى أخيه وأخذ استراحة من التمثيل حتى عام 2008، ومن عام 2018 إلى عام 2023، قام كيران بدور رومان روي في المسلسل الناجح Succession على شبكة HBO، وحصل على ترشيحات أفضل ممثل مساعد في كل من Emmys و Golden Globes، ومُرشح حاليًا للجولدن جلوب لعام 2024.

كيران أيضًا أب لطفلين، ويتقاسم ابنته كينزي سيوكس وابنه وايلدر وولف مع زوجته جاز تشارتون.

8- جون كاندي

قبل home alone كان الممثل الكوميدي الكندي مشهورًا بقائمة طويلة من أفلام هوليوود الكوميدية، أبرزها الطائرات والقطارات والسيارات (1987)، العم باك (1989) و رونينغ بارد (1993).

لكن توفي جون كاندي بنوبة قلبية في عام 1994، بعد سنوات قليلة من إطلاق فيلم Home Alone. كان عمره 43 عامًا.