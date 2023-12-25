روبي تحقق 45 ألف مشاهدة بأغنية «3 ساعات متواصلة» بعد طرحها أمس

حققت المطربة روبي بأغنيتها الجديدة «3 ساعات متواصلة»، 45 ألف مشاهدة، وذلك بعد أن أطلقتها منذ ساعات قليلة عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

روبي تطرح أغنية 3 ساعات

وأعلنت روبي أمس عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن طرح أغنيتها الجديدة والتي تحمل عنوان «3 ساعات متواصلة» إذ نشرت الأغنية معلقة: اسمعوا أغنية 3 ساعات متواصلة دلوقتي على يوتيوب وكل منصات الموسيقى 3 ساعات متواصلة روبي.

أغنية 3 ساعات متواصلة لروبي

أغنية 3 ساعات لروبي تعاونت فيها مع عزيز الشافعي الذي كتب كلماتها ولحنها، والأغنية من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ، وكانت روبي حددت أكتوبر الماضي موعد لطرح الأغنية الجديدة ولكن قررت تأجيلها بسبب اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.