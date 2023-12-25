قبل «3 ساعات متواصلة» لـ روبي.. مطربون أطلقوا الأرقام على أسماء أغانيهم

دائمًا ما يبحث المطربون عن أفكار جديدة لأغانيهم بداية من كلماتها وألحانها، وصولا لأسمائها؛ حيث اعتاد الكثير منهم على اختيار الأرقام لأسماء الأغاني لتكون دلالة على ماهية الأغنية وأحيان أخرى تكون عامل جذب للجمهور، والتي تكشفها «الوطن» في التقرير التالي:

المطربة روبي

طرحت المطربة روبي، فى الساعات القليلة الماضية، أغنيتها الجديدة بعنوان «3 ساعات متواصلة»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع ومكس ماستر توما، والتي اختتمت بها عام 2023.

المطرب بهاء سلطان

وكان المطرب بهاء سلطان، اختار أيضًا الأرقام؛ لاسيما رقم 3، حيث قام بطرح أغنية «3 دقائق»، عام 2012، والتي تعاون خلالها مع الشاعر مصطفى كامل، وتوزيع أشرف عبده، وألحان عصام كاريكا، والتي تجاوزت 3 ملايين مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

المطرب أبو

كما سبق وطرح المطرب أبو أغنية «3 دقات»، والتي تعاون خلالها مع الفنانة يسرا، وقدمتها معه من خلال ديو بفكرة مختلفة، وتخطت حاجز نصف مليار مشاهدة، محققة 819 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، وهى من ألحان أبو، وكلمات تامر حبيب وأبو، وتوزيع رامي سمير.